Ronaldo Fenerbahçe’ye transfer mi olacak? Ronaldo Fenerbahçe’ye mi geliyor? Cristiano Ronaldo ile FB anlaştı mı?

Spor gündeminde Cristiano Ronaldo’nun Fenerbahçe’ye transferi konuşuluyor. Bomba transfer ile ilgili gelişmeler yaşandı. Peki Ronaldo Fener’e transfer olacak mı? Ronaldo Fenerbahçe ile anlaştı mı? Cristiano Ronaldo Fenerbahçe’ye gelecek mi? İşte detaylar…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cristiano Ronaldo ile prensipte anlaşma sağladı. Son pürüzler görüşülüyor. Sarı lacivertliler Portekizli yıldızı alarak asrın transfer bombasını patlatmak istiyor. Ronaldo transferinde gelişmeler yaşandı. Peki Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transferi olacak mı? Ronaldo Fenerbahçe'ye mi geliyor? Ronaldo transfer oldu mu?

Fenerbahçe Ronaldo transferi son durumu

Fenerbahçe, dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından olan Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Ronaldo ile yüz yüze görüşe. Başkan Ali Koç, başlangıçta fantastik bir haber olarak kamuoyunun gündemine gelen bu transferi yapmak için tüm olanakları seferber etti.

Ajansspor'un haberine göre, Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus da vatandaşı Ronaldo ile görüştü ve sarı lacivertli ekibe gelmesi için ikna etti. Bize ulaşan bilgilere göre iki taraf da prensip olarak anlaştı. Ücrete dair son pürüzlerin giderilmesiyle asrın transfer bombası patlatılacak. .