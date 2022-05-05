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TIMETURK / SPOR / Roma - Leicester City maçını canlı izle! EXXEN CANLI

Roma - Leicester City maçını canlı izle! EXXEN CANLI

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final maçında Roma kendi saha ve seyircisi önünde Leicester City'i konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki futbol severler Roma - Leicester City'i maçını hangi kanaldan yayınlanacak?

9 Saat Önce
2022-05-05 21:21:32
Roma - Leicester City maçını canlı izle! EXXEN CANLI

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final maçında Roma kendi saha ve seyircisi önünde Leicester City'i konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki futbol severler Roma - Leicester City'i maçını hangi kanaldan yayınlanacak?

Roma - Leicester City maçı hangi gün ve saatte?

Roma - Leicester City maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak.

Roma - Leicester City maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi yarı final maçında Roma - Leicester City karşılaşıyor.

Roma - Leicester City maçı EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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