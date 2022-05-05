Roma - Leicester City maçını canlı izle! EXXEN CANLI

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final maçında Roma kendi saha ve seyircisi önünde Leicester City'i konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki futbol severler Roma - Leicester City'i maçını hangi kanaldan yayınlanacak?