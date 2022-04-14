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Roma - Bodo Glimt maçını canlı izle! EXXEN CANLI İZLE

İSTANBUL

19:49:00

İftar vakti

BURSA

19:48

04:51
19:48
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:32

04:37
19:32
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:15

04:21
19:15
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:58

04:03
18:58
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:46

04:00
18:46
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:49:00

İftar vakti

ANKARA

19:32

04:37
SAHUR
19:32
İFTAR

TIMETURK / SPOR / Roma - Bodo Glimt maçını canlı izle! EXXEN CANLI İZLE

Roma - Bodo Glimt maçını canlı izle! EXXEN CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Roma kendi taraftarı önünde Norveç temsilcisi Bodo Glimt'i ağırlıyor. Birçok taraftar bu nefesleri kesecek olan zorlu mücadelenin hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Roma - Bodo Glimt maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-04-14 20:58:28
Roma - Bodo Glimt maçını canlı izle! EXXEN CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Roma kendi taraftarı önünde Norveç temsilcisi Bodo Glimt'i ağırlıyor. Birçok taraftar bu nefesleri kesecek olan zorlu mücadelenin hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Roma - Bodo Glimt maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Roma - Bodo Glimt maçı hangi gün ve saatte?

Roma - Bodo Glimt maçı 14 Nisan Perşembe günü saat 22:00'da oynanacak.

Roma - Bodo Glimt maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Roma - Bodo Glimt çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadele EXXEN platformundan canlı olarak izlenebilecek. .

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