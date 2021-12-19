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TIMETURK / SPOR / Rizespor - Yeni Malatyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Rizespor - Yeni Malatyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17.hafta maçında Rizespor kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u ağrılıyor. Peki bu mücadele hangi kanalda?

1 Saat Önce
2021-12-19 11:50:18
Rizespor - Yeni Malatyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17.hafta maçında Rizespor kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u ağrılıyor. Peki bu mücadele hangi kanalda?

Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı bugün saat 13:00'da başlayacak.

Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı hangi platfromdan yayınlanacak?

Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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