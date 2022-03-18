Rizespor - Trabzonspor maçını canlı izle! Süper Lig

Süper Lig'in 30.haftasında lider Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Rizespor - Trabzonspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?