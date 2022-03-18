Rizespor - Trabzonspor maçını canlı izle! Süper Lig
Süper Lig'in 30.haftasında lider Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Rizespor - Trabzonspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-03-18 19:35:08
Süper Lig'in 30.haftasında lider Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Rizespor - Trabzonspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Rizespor - Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:00'da oynanacak.
Rizespor - Trabzonspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Rizespor - Trabzonspor maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .
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