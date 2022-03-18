DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Belçikalı market zinciri yağ ve un satışını sınırladı
ABD, ‘komplo teorisi’ diyerek Rusya’yı yalanladı
Rusya: Luhansk bölgesinin yüzde 90'ını ele geçirdik
Eskrimde Fethiyeli Elif'ten tarihi başarı
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
Zelenski: Rusya 90'lı yıllara dönecek
Norveç, Rus sınırı bölgesinde harekete geçti
Rizespor - Trabzonspor maçını canlı izle! Süper Lig
ABD’li Komutan: Suriye'de ne kadar kalacağımızı bilmiyoruz
Çanakkale Köprüsü uzunluğu ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü yüksekliği ne kadar? Çanakkale Köprüsü kaç km?
Dr. Tahir Tarımer kimdir? Doktor Tahir Tamer uzman çavuş olayı nedir?
Borsa rekor haftalık kapanış
İstanbul'da yarın için turuncu alarm!
Bakanlık Hatay Belediye Başkanı Savaş'ı yalanladı
Soylu: Geliyor gelmekte olan

TIMETURK / SPOR / Rizespor - Trabzonspor maçını canlı izle! Süper Lig

Rizespor - Trabzonspor maçını canlı izle! Süper Lig

Süper Lig'in 30.haftasında lider Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Rizespor - Trabzonspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-03-18 19:35:08
Rizespor - Trabzonspor maçını canlı izle! Süper Lig

Süper Lig'in 30.haftasında lider Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Rizespor - Trabzonspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Rizespor - Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:00'da oynanacak.

Rizespor - Trabzonspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Rizespor - Trabzonspor maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş