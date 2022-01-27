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TIMETURK / SPOR / Rizespor hangi futbolcuyu kadrosuna kattı?

Rizespor hangi futbolcuyu kadrosuna kattı?

Çaykur Rizespor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Takıma imza atan ünlü futbolcu ile sözleşme imzalandı.

32 Dakika Önce
2022-01-27 20:20:59
Rizespor hangi futbolcuyu kadrosuna kattı?

Çaykur Rizespor, eski futbolcusu Eren Albayrak ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Albayrak “Uzun bir aradan sonra tekrar yuvaya dönmek benim için çok güzel. Burada dolu dolu 3,5 senem geçmişti, çok da güzel anılarım var” dedi.

İmza töreni düzenlendi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, eski futbolcusu Eren Albayrak'ı yeniden yeşil mavili takımın kadrosuna dahil etti.
Skorer'in haberine göre; Albayrak ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul'da gerçekleşen imza töreninde konuşan Eren Albayrak, uzun bir aradan sonra tekrar yuvaya dönmenin çok güzel olduğunu belirterek, “Burada dolu dolu 3,5 senem geçmişti, çok da güzel anılarım var. İnşallah bu anıları tekrar tazeleriz. Önümüzdeki 4 ay bizim için gerçekten çok önemli. Umarım takıma katkı sağlayabilirim. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Tekrar yuvaya dönmek benim için çok güzel” şeklinde konuştu.

Kulüpten yapılan açıklama

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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Çaykur Rizespor'umuz 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu Eren Albayrak'ı renklerine bağladı. İstanbul'da başkan yardımcımız Selim Selimoğlu ile bir araya gelen yıldız futbolcu kendisini 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına Çaykur Rizespor'umuza bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Eren Albayrak'a kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur” denildi.

Eren Albayrak kimdir?

Eren Albayrak Antalyaspor'da defans mevkiinde görev alıyordu.

Eren Albayrak, 23 Nisan 1991 doğumlu. 179 cm boyunda ve 65 kilo olan Eren Albayrak, Sol ayağını kullanıyor.

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