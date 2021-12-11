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TIMETURK / SPOR / Rizespor - Göztepe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Rizespor - Göztepe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 16.hafta heyecanı yaşanıyor. Rizespor kendi saha ve seyircisi önünde Göztepe'yi konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan canlı olarak yayınlanacak?

3 Saat Önce
2021-12-11 13:36:46
Rizespor - Göztepe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 16.hafta heyecanı yaşanıyor. Rizespor kendi saha ve seyircisi önünde Göztepe'yi konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan canlı olarak yayınlanacak?

Rizespor - Göztepe maçı bugün 16:00'da başlarken mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek.

Rizespor - Göztepe maçı hangi platfromdan canlı olarak yayınlanacak?

Rizespor - Göztepe maçı BeIN Sports HD 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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