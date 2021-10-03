Rizespor - Galatasaray maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 8.haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele saat kaçta, hangi kanalda?

8.haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray, Rizespor'a misafir oluyor.

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Sarper Barış Saka üstlenecek.

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Galatasaray maçı 3 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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