Rizespor - Fenerbahçe maçını canlı izle! SÜPER LİG

Süper Lig'de 34.haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Birçok taraftar zirve ve alt sıraları yakından ilgilendiren bu karşılaşmanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Rizespor - Fenerbahçe maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?