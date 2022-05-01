Rizespor'dan Göztepe tarihi fark! 7-1
Süper Lig'in 35.haftası sürpriz sonuç ortaya çıktı. Çaykur Rizespor İzmir'de Göztepe adeta gol oldu yağdı. Karadeniz temsilcisi Göztepe'yi 7-1 mağlup etti.
2022-05-01 22:25:16
Süper Lig'in 35.haftası sürpriz sonuç ortaya çıktı. Çaykur Rizespor İzmir'de Göztepe adeta gol oldu yağdı. Karadeniz temsilcisi Göztepe'yi 7-1 mağlup etti.
RİZESPOR'DAN TARİHİ FARK!
Rizespor Süper Lig'in 35.haftasında Göztepe'ye konuk oldu. Rizespor, Göztepe'yi 7-1 yenerek tarihi bir skora imza attı. .
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