Rizespor'dan Emre Belözoğlu bombası!
Teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, Emre Belözoğlu'nu gündemine aldı.
2021-09-23 12:23:06
Rizspor'da teknik direktör arayışları hız kesmeden devam ediyor.
Emre Belözoğlu hamlesi
Karadeniz temsilcisi Bülent Uygun'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nu getirmek için kolları sıvadı. Rizespor'un genç hoca ile önümüzdeki günlerde masaya oturacağı iddia edildi.
Emre Belözoğlu son olarak Fenerbahçe'de görev yapmıştı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)