DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kriz büyüyor! Türkiye'yi AB'ye şikâyet ettiler
Cübbeli Ahmet'ten tepki çeken 'İmam Hatip Okulları açıklaması'
Rusya’da düşen uçaktaki tüm mürettebat hayatını kaybetti
Mine Kırıkkanat: Kılıçdaroğlu ile ilgili çok can alıcı bir dosya var
Sağlık ocaklarında bebeklere korona (kovid-19) aşısı mı yapıldı? Tüyler ürperten iddia!
HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?
KKTC'den Rum lider Anastasiadis'e ''resmi görüşme'' tepkisi
Rizespor'dan Emre Belözoğlu bombası!
Afganistan ile Pakistan arasında bayrak krizi
KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
ABD’den Rusya'ya yeni yaptırımlar
Alman Meclisi'nden 'Ülkücü Hareket' için flaş rapor
Samsun namaz vakitleri
Fransa'da halkın yarısından fazlası Tanrı'ya inanmıyor
Bayraktar DİHA'nın seri üretime geçeceği tarih belli oldu

TIMETURK / SPOR / Rizespor'dan Emre Belözoğlu bombası!

Rizespor'dan Emre Belözoğlu bombası!

Teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, Emre Belözoğlu'nu gündemine aldı.

55 Dakika Önce
2021-09-23 12:23:06
Rizespor'dan Emre Belözoğlu bombası!

Rizspor'da teknik direktör arayışları hız kesmeden devam ediyor.

Emre Belözoğlu hamlesi

Karadeniz temsilcisi Bülent Uygun'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nu getirmek için kolları sıvadı. Rizespor'un genç hoca ile önümüzdeki günlerde masaya oturacağı iddia edildi.

Emre Belözoğlu son olarak Fenerbahçe'de görev yapmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş