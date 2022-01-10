Rizespor'dan Adem Ljajic bombası! Görüşmeler hız kazandı

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic için harekete geçti.

Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Ljajic bombası!

Karadeniz temsilcisi Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic için girişimlerini hızlandırdı. Rizespor kurmaylarının Ljajic transferini bitirmek için siyah beyazlı ekiple bu hafta masaya oturacağı öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.