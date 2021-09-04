Rizespor'da Facundo Colidio sesleri
Transfer çalışmalarını sürdüren Rizespor, İnter'in genç oyuncusu Facundo Colidio'yu yakın takibe aldı.
2021-09-04 08:47:48
Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Rizespor'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Yeni santrafor İtalya'dan
Karadeniz temsilcisi İnter'in 21 yaşındaki Arjantinli santraforu Facundo Colidio için girişimlere başladığı iddia edildi. Rizespor'un yıldız oyuncuyu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.
Kaynak: TİMETÜRK
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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