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Rizespor'da Facundo Colidio sesleri

TIMETURK / SPOR / Rizespor'da Facundo Colidio sesleri

Rizespor'da Facundo Colidio sesleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Rizespor, İnter'in genç oyuncusu Facundo Colidio'yu yakın takibe aldı.

2 Saat Önce
2021-09-04 08:47:48
Rizespor'da Facundo Colidio sesleri

Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Rizespor'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Yeni santrafor İtalya'dan

Karadeniz temsilcisi İnter'in 21 yaşındaki Arjantinli santraforu Facundo Colidio için girişimlere başladığı iddia edildi. Rizespor'un yıldız oyuncuyu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: TİMETÜRK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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