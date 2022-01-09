Rizespor - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI
Süper Lig'in 20.haftasında Beşiktaş, Rizespor'a konuk oluyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2022-01-09 18:03:53
Süper Lig'in 20.haftasında Beşiktaş, Rizespor'a konuk oluyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Rizespor - Beşiktaş maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak.
Rizespor - Beşiktaş maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Rizespor - Beşiktaş maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)