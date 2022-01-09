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Rizespor - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI

Süper Lig'in 20.haftasında Beşiktaş, Rizespor'a konuk oluyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

3 Saat Önce
2022-01-09 18:03:53
Rizespor - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI

Süper Lig'in 20.haftasında Beşiktaş, Rizespor'a konuk oluyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Rizespor - Beşiktaş maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak.

Rizespor - Beşiktaş maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Rizespor - Beşiktaş maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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