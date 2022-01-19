Rizespor - Antalyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'in 22.haftasında Çaykur Rizespor kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor'da konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-01-19 15:45:18
Süper Lig'in 22.haftasında Çaykur Rizespor kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor'da konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Rizespor - Antalyaspor maçı 19 Ocak Pazar saat 17:00'da başlayacak.
Rizespor - Antalyaspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Rizespor - Antalyaspor maçı beIN Sports HD 3'den canlı yayınlanacak. .
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