Rizespor - Antalyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 22.haftasında Çaykur Rizespor kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor'da konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?