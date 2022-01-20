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Rizespor- Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?

Rizespor evinde Antalya ile karşılaştı. Maçın gollerini kim attı? İşte karşılaşmanın gol anları...

2 Saat Önce
2022-01-20 21:30:35
Rizespor- Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında, dün elverişsiz hava koşulları nedeniyle 22. dakikada tatil edilen ve Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması bugün oynandı

Rizespor-Antalyaspor maçının gol dakikaları

35. dakikada Doğukan Sinik'in soldan ceza yayı üzerinde yerden plase vuruşunda kaleci Tarık Çetin'in elinden kaçırdığı topu Wright, boş kaleye gönderdi: 0-1.

45+1. dakikada Pohjanpalo'nun penaltı vuruşunda, kaleci Boffin doğru köşeyi tahmin etse de top filelere gitti: 1-1.

İLK YARI 1-1 TAMAMLANDI

58. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Gökhan Gönül'ün ön direkte kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-1.

Karşılaşma, 2-1 Çaykur Rizespor'un üstünlüğü ile tamamlandı. .

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