Rizespor'a sürpriz santrafor: Hal Robson-Kanu

Santrafor arayışlarını hızlandıran Rizespor, Gallerli Hal Robson-Kanu'yu yakın markaja aldı.

Santrafor bölgesine Randon'dan haber bekleyen bir yandan alternatiflerini arayan Rizespor'dan sürpriz bir hamle geldi.

Timetürk'ten Serkan Aşkın'ın haberine göre Rizespor bonservisi elinde olan Hal Rabson Kanu için harekete geçti. Karadeniz temsilcisinin oyununcun menajeriyle temas kurduğu ve maliyeti hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.