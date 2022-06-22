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TIMETURK / SPOR / Rıza Kayaalp'ten altın madalya

Rıza Kayaalp'ten altın madalya

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, İtalya'da düzenlenen Matteo Pellicone Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

40 Dakika Önce
2022-06-22 23:47:35
Rıza Kayaalp'ten altın madalya

Başkent Roma'da gerçekleştirilen organizasyon, grekoromen stil müsabakalarıyla başladı. 130 kiloda mücadele eden olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp, finalde Azerbaycan'dan Sabah Saleh Shariati'yi 4-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 67 kilo finalinde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov'a yenilen Furkan Yıldız ise gümüş madalya aldı. AA

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