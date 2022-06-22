Rıza Kayaalp'ten altın madalya
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, İtalya'da düzenlenen Matteo Pellicone Turnuvası'nda altın madalya kazandı.
2022-06-22 23:47:35
Başkent Roma'da gerçekleştirilen organizasyon, grekoromen stil müsabakalarıyla başladı. 130 kiloda mücadele eden olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp, finalde Azerbaycan'dan Sabah Saleh Shariati'yi 4-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 67 kilo finalinde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov'a yenilen Furkan Yıldız ise gümüş madalya aldı. AA
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