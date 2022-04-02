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Rıza Kayaalp, 11'inci kez Avrupa şampiyonu oldu

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın altıncı gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus asıllı İtalyan Danila Sotnikov ile karşılaştı.

1 Saat Önce
2022-04-02 22:53:03
Rıza Kayaalp, 11'inci kez Avrupa şampiyonu oldu

Günün son müsabakasında rakibini 4-0 mağlup eden Rıza Kayaalp, kariyerindeki 11. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza, kendisine ait rekoru geliştirdi.

Rıza Kayaalp'in kariyerinde ayrıca 4 dünya şampiyonluğu, bir olimpiyat ikinciliği ve iki olimpiyat üçüncülüğü bulunuyor.

Budapeşte'deki şampiyonada elemelerde Rumen Alin Alexuc Ciurariu ile yaptığı karşılaşmayı teknik üstünlükle kazanan Rıza, çeyrek finalde ev sahibi ülkeden Dariusz Attila Vitek, yarı finalde de Azerbaycanlı Beka Kandelaki'yi mağlup etmişti.

Kerem ve Murat altın için mindere gelecek

2022 Avrupa Güreş Şampiyonası yarın grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kiloda gerçekleştirilecek repesaj ve madalya müsabakalarıyla sona erecek.

Milli sporculardan Kerem Kamal (60 kilo) ve Murat Fırat (67 kilo) altın madalya için mindere çıkacak.

Burhan Akbudak (82 kilo) ise bronz madalya maçı hakkı elde etmek için repesajda mücadele edecek.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanarak 11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i kutluyorum. Avrupa Şampiyonu olarak bizleri yine gururlandıran Rıza Kayaalp'in başarılarının devamını diliyorum. Grekoromen stilde 77 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Yunus Emre Başar ile bronz madalya kazanan 55 kilo güreşçimiz Emre Mutlu ile 63 kilo güreşçimiz Ahmet Uyar'ı da tebrik ediyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza da başarılar diliyorum." .

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