Rıza Çalımbay'dan 'fikstür' tepkisi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa'da önemli maçlar oynadıklarını, Türkiye'ye puan kazandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Çalımbay, ilk olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda dün ağırladıkları Slavia Prag'la 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

İki takımın da galip gelmek için uğraştığını belirten Çalımbay, "Maça kötü başladık. Bir hata ile gol yedik ama ondan sonra toparlandık ve golümüzü de attık. Baskımızı kurduk, bir sürü pozisyon yakaladık. Son paslara maalesef dikkat edemedik. Güzel bir maç oldu ama böyle hatalar yaparsak Avrupa takımları hiçbir zaman affetmez. Biz bu gruptan çıkmak istiyoruz. Deplasmandan puan alıp, evimizdeki maçları galip bitirmemiz gerekiyor. Bu konuda hem takımımıza hem de taraftarımıza güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, Slavia Prag maçını perşembe günü oynadıklarını, pazar günü ise Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Eskiden de Avrupa kupası maçlarına gittiğimizde bu sıkıntıyı yaşadık. Bize yardımcı olmaları lazım. Sivasspor olduğumuz için mi üstüne düşmüyorlar? Biz Anadolu'yu temsil ediyoruz. Bize yardımcı olmaları lazım. Bana göre yanlış bir karar. Pazartesi günü 21.45'te 3 takım oynasın, ne kaybederler? Şu an oyuncularımız yorgun. 90 dakikalık yorgunluk bir günde geçecek bir şey değil. Oyuncunun en az 48 saat dinlenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbulspor'un ligde en çok mücadele eden takımların başında geldiğini aktaran Çalımbay, şöyle devam etti:

"Bu maçta da Slavia Prag karşısındaki gibi mücadele etmemiz gerekecek. Kolay bir müsabaka değil. Geçtiğimiz hafta sahamızda karşılaştığımız Fatih Karagümrük, maçtan sonra Sivas'ta kaldı ve bir gün sonra gitti. Beşiktaş maçından sonra Sivas'a dönemedik ve bir gün sonra döndük. Aynı şekilde İstanbulspor da yapabilir. Bu yüzden 21.45'e almamışlarsa yazık. Her kulüp bunu yaşayacak. Avrupa'da hem kendimiz hem de ülkemiz için önemli maçlar oynuyoruz. Bu maçlar milli maç gibidir. Türkiye'ye puan kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kimseden bir şey istemiyoruz, sadece düzgün fikstür yapsınlar yeter."

Çalımbay, Slavia Prag maçında kaleci Ali Şaşal Vural'ın son dakikada penaltı kurtarmasına çok sevindiğini belirterek, "Daha önce basın toplantısında da söyledim, hiçbir oyuncumuzun yuhalanmaması lazım. Hele kaleciyi yuhalarsanız o maçı, o kaleciyi bitirmiş olursunuz. Onun için yuhalama işi taraftara yakışmaz. Ne olursa olsun hiçbir oyuncu sahaya kötü oynamak için çıkmaz. Oyuncu en iyisini yapmak için çıkar ama bazen istediğin olmaz. Gerçek taraftarsan, maçın sonuna kadar desteklemen gerekiyor. Ali son haftalarda yaşadığı şeylere rağmen çok iyi oynadı, mükemmel toplar çıkardı, penaltı kurtardı. Ali'yi özellikle tebrik ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı. AA