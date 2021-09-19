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TIMETURK / SPOR / Rıdvan Dilmen: TRT'den 1 TL para almadım

Rıdvan Dilmen: TRT'den 1 TL para almadım

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT'den yıllık 8.5 milyon lira aldığına dair iddialara cevap verdi. Dilmen, 'TRT’den 1 TL para almadım, almayı da düşünmüyorum' dedi.

2 Saat Önce
2021-09-19 08:02:16
Rıdvan Dilmen: TRT'den 1 TL para almadım

TRT'de yorumculuk yapan eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT'den 8,5 milyon TL maaş aldığı iddiasıyla ilgili olarak "Yüzde 100 Futbol" programında açıklama yaptı.

Dilmen, maaş tartışmaları için "TRT'den 1 TL para almadım, almayı da düşünmüyorum" dedi.

Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı:
"TRT'den 1 TL para almadım, almayı da düşünmüyorum. Sözleşmem de yok sözleşme dahi yapmadım. Sağ olsunlar beni ekranda görmek istediler hem kurum hem vatandaş. İstemeyen olabilir, beğenmeyen olabilir ona da saygı duyuyorum.Türkiye'nin yüzde 99'una ulaşan bir kanalda olduğum için ben mutluyum"

TRT DE YALANLADI

TRT de, 'Rıdvan Dilmen'e yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL maaş veriliyor' şeklindeki iddialarla ilgili dün açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada "Rıdvan Dilmen ve TRT bünyesinde yer alan diğer spor yorumcularının ücretlerine dair ortaya atılan rakamlar asla doğru değildir" denildi.

NE OLMUŞTU?
Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, TRT ile anlaşan Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaştığını iddia etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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