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TIMETURK / SPOR / Rıdvan Dilmen resmen açıkladı! Fenerbahçe'nin yıldızı Barcelona'dan teklif aldı

Rıdvan Dilmen resmen açıkladı! Fenerbahçe'nin yıldızı Barcelona'dan teklif aldı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen katıldığı televizyon programında Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in Barcelona'dan teklif aldığını duyurdu.

3 Saat Önce
2021-11-23 11:45:51
Rıdvan Dilmen resmen açıkladı! Fenerbahçe'nin yıldızı Barcelona'dan teklif aldı

Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'le ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.
Barcelona'nın Mesut Özil'le ilgilendiğini belirten Rıdvan Dilmen, transfer hamlesinin detaylarını da Sports Digitale kanalında açıkladı.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Barcelona'nın Mesut Özil'e transfer teklifi yaptığını belirterek, 'Eric Abidal'in Mesut'la ilgilendiğini ve aradığını ben biliyorum, yanındaydım zaten.' dedi.
Yıldız futbolcunun Katar'a transfer görüşmesi yapmaya gitmediğini belirten Dilmen, Özil'in Fenerbahçe planlarına da değindi.

RIDVAN DİLMEN: BARCELONA MESUT ÖZİL'İ TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Barcelona'nın Mesut Özil'i transfer etmek istediğini belirten Rıdvan Dilmen, 'Eric Abidal'in Mesut'la ilgilendiğini ve aradığını ben biliyorum, yanındaydım zaten. Barcelona'nın düşündüğü bir oyuncuyu biz oynatamadık bugüne kadar, verim alamadık' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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