DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Mehmet Ceyhan Omicron varyantında 0-9 yaş grubunu işaret etti
Armağan Çağlayan en büyük pişmanlığını açıkladı
Rıdvan Dilmen, hakem atamalarıyla ilgili skandalı açıkladı
Wikipedia'nın ilk sayfası, NFT olarak satılıyor!
Ünlü bir yatırım sitesinde virüs kurbanı oldu: Kripto parası başka hesaba aktarıldı
Forbes’ten Türk SİHA’larına övgü: Ukrayna savaşında dengeyi değiştirebilir
''İsrailli casus yazılım Pegasus, ABD'li diplomatların telefonlarını hackledi''
Bolsonaro’nun koronavirüs açıklamaları nedeniyle başı dertte
Fitch'den sonra Moody's'dan da Türkiye kararı
Ruslara satrancı o öğretti
“İnşallah düzeliriz”
ABD'de Çinli şirketlere borsa engeli! Çin’den açıklama
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun kız kardeşi vefat etti
'Made in Turkey' kaldırıldı!
Milli Eğitim: 128 maddede tavsiye kararı alındı

TIMETURK / SPOR / Rıdvan Dilmen, hakem atamalarıyla ilgili skandalı açıkladı

Rıdvan Dilmen, hakem atamalarıyla ilgili skandalı açıkladı

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, İstanbul Amatör Ligi'nde 27 Kasım Cumartesi günü hakem Kadir Cengiz ve Emre Çiğdem'in 6 saatte 4 maça çıktığını söyledi. Dilmen 'Bakın daha fena örnek vereyim. Emre Erdoğan diye bir hakem var. Sabah 09:30'dan başlayıp akşama kadar maç yönetmiş' dedi.

33 Dakika Önce
2021-12-04 08:00:05
Rıdvan Dilmen, hakem atamalarıyla ilgili skandalı açıkladı

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından TRT Spor'da açıklamalarda bulunan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, İstanbul Amatör Ligleri'ndeki hakem atamalarına ilişkin canlı yayında çarpıcı eleştirilerde bulundu.

"Futbolun haline bakın"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "500 tane hakem var. 10:00 - 12:00 - 14:00 - 16:00 bir hakem orta hakem ve yardımcı olarak üst üste maçlara çıkıyor. Neden bunu yapıyorsunuz? Bakın daha fena örnek vereyim. Emre Erdoğan diye bir hakem var. Sabah 09:30'dan başlayıp akşama kadar maç yönetmiş. 83 milyon nüfus!' 500 hakem! 500 gözlemci! Futbolun haline bakın ya!" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş