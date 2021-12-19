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Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu’na övgü: Dünya çapında bir teknik direktör adayı
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TIMETURK / SPOR / Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu’na övgü: Dünya çapında bir teknik direktör adayı

Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu’na övgü: Dünya çapında bir teknik direktör adayı

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na övgüler yağdırdı. Dilmen, 'Emre Belözoğlu dünya çapında bir teknik direktör adayı. Bakın Türkiye demiyorum. Dünya çapı diyorum.' dedi.

2 Saat Önce
2021-12-19 13:14:03
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu’na övgü: Dünya çapında bir teknik direktör adayı

Genç teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Medipol Başakşehir'in başına getirilmesinden sonra, takımının "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı geçip ligde 3. sıraya yükselmesinin yankıları sürüyor.

1-1 tamamlanan Başakşehir-Galatasaray maçını yorumlayan ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na övgüler yağdırdı.

Rıdvan Dilmen, "Emre Belözoğlu dünya çapında bir teknik direktör adayı. Bakın Türkiye demiyorum. Dünya çapı diyorum." dedi.

“DÜNYA ÇAPINDA BİR TEKNİK DİREKTÖR ADAYI”

Maçtan sonra TRT Spor'da Emre Belözoğlu'nun performansını yorumlayan deneyimli yorumcu Rıdvan Dilmen, Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu için “Emre Belözoğlu dünya çapında bir teknik direktör adayı. Bakın Türkiye demiyorum. Dünya çapı diyorum.” dedi.

“MAÇTAN DERS ÇIKARMALI”

Maçın gidişatı ile ilgilide açıklamalarda bulunan Dilmen, “Ancak oyunun son bölümlerinde Emre Belözoğlu bana göre yanlış değişiklikler yaptı. Bu maçtan ders çıkarmalı." dedi.

Medipol Başakşehir takımın başına Belözoğlu'nun geçmesinden sonra 9. maçında da puan aldı. Belözoğlu ve takımı bu 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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