Rezerv Lig neden kapatıldı? Rezerv Lig maçları neden yok, kapatıldı mı? Rezerv Lig iptal mi? Bu hafta maç var mı? Türkiye Süper Lig kulüplerinin altyapı takımlarının karşılaşacağı Rezerv Lig geçtiğimiz aylarda TFF tarafından hayata geçirilmişti. 30 Haziran 2022 tarihinde kurulan Rezerv Lig'de 19 takım yer alıyordu. 4. hafta maçlarının oynandığı Rezerv Lig'de karşılaşmalar TFF kararı ile iptal edildi. TFF Rezerv Lig'in kaldırıldığını açıkladı. Spor severlerin severek takip ettiği Rezerv Lig'in neden kaldırıldığı ise merak ediliyor.

Spüet Lig'in alt yapı ekiplerinden oluşan Rezerv Lig büyük umutlarla kurulmuştu. TFF tarafından kurulan Rezerv Lig'de 4. hafta maçları geride kaldı. 5. hafta mücadelelerini bekleyen spor severler maçların oynanmadığını görünce Rezerv Lig neden kapatıldı? Rezerv Lig maçları neden yok, kapatıldı mı? Rezerv Lig iptal mi? Bu hafta maç var mı?sorularını sormaya başladı.

Rezerv Lig maçları neden yok, kapatıldı mı?

TFF kulüplerden gelen teklif sonrasında Rezerv Lig'in kapatıldığını açıkladı. 4 hafta maçlarının oynadndığı Rezerv Lig'de kalan maçlar oynanamayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon uygulanmaya başlanan Rezerv Lig'e son verdi.

Rezerv Lig neden kapatıldı?

TFF Rezerv Lig'in neden kapatıldığına ilişkin bir açıklama yayınladı. TFF açıklamasında şunları belirtti:

"Kulüpler Birliği'nin kamuoyu önünde yaptığı talep değerlendirilerek, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verilmiştir.

Kulüplerimizin talebi doğrultusunda U19 Gelişim Ligi ile ilgili yapılacak düzenlemeler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Federasyonumuzun internet sitesinde yer alan futbolcu, teknik adam, sağlık ekibi çalışanı, hakem, temsilci, gözlemci, futbolcu menajerlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı BİLGİ BANKASI'nın tekrar erişime açılması kararı alınmıştır.

Daha önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli düzenlemeler yapılmak üzere erişime kapanan Bilgi Bankası'na, hukuki düzenlemeler yapılarak yeniden erişim sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi."

Rezerv Lig maçları bu hafta var mı?

Rezerv Lig karşılaşmaları iptal edildi. Dolayısıyla bu hafta ve önümüzdeki haftalar Rezerv Lig maçları oynanmayacak.

Rezerv Lig nedir?

Rezerv Lig, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig kulüplerinin altyapı takımlarına yönelik düzenlenen lig. 30 Haziran 2022 tarihinde ligin kurulduğu ve 2022-23 Süper Lig'de yer alan 19 takımın katılacağı açıklanmıştır.

Ligin kurulmasının açıklanmasının ardından 28 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan statü belgesinde Süper Lig'de yer alan ve 35 kişilik A takım listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular yer alabileceği belirtilmiştir. A Takım listesine yer almayan Türk statüsünde yer alan profesyonel, gelişim liglerinde oynama hakkı olan yerli ve yabancı tüm amatör veya profesyonel futbolcular müsabakalarda yer alabilecektir.

Ligin ilk maçı 6 Ağustos 2022 tarihinde İstanbulspor ile Trabzonspor takımları arasında oynandı. Lig tarihinin ilk golünü maçın 19. dakikasında Trabzonspor'dan Ali Alperen Çelik kaydederken, maçı ise İstanbulspor 3-2 kazandı. .