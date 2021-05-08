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Resmen duyurdular! Trabzonspor'un yeni sol beki İngiltere Premier Lig'den

Sol bek arayışlarını hızlandıran Trabzonspor, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Neil Taylor için harekete geçti.

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Google News - Timeturk
08.05.2021 15:04:19
Resmen duyurdular! Trabzonspor'un yeni sol beki İngiltere Premier Lig'den

İngiliz basınından Sky Sports'ta yer alan habere göre, turuncu lacivertliler İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen defans oyuncusu Neil Taylor ile ilgileniyor. Başakşehir'in sezon sonu takımıyla kontratı sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcuyla Mayıs ayının sonunda sözleşme teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Haberde ayrıca, bir başka Süper Lig ekibi Trabzonspor'un da futbolcuyla ilgilendiği vurgulandı. Tecrübeli futbolcu, Suudi Arabitan ve Katar ekiplerinin de listesinde bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan