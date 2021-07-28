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TIMETURK / SPOR / Resmen duyurdular! İşte Trabzonspor'un yeni santraforu

Resmen duyurdular! İşte Trabzonspor'un yeni santraforu

Hırvat basınında yer alan habere Trabzonspor'un Hırvat santrafor Sandro Kulenovic ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

13 Dakika Önce
2021-07-28 12:51:57
Resmen duyurdular! İşte Trabzonspor'un yeni santraforu

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Golcü arayışlarına devam eden Trabzonspor'da bir yandan Alexander Sörloth bekleyişi devam ederken, diğer taraftan da alternatif isimler için çalışmalar sürüyor.

Sörloth için Leipzig'le temaslarını sürdüren bordo-mavililer, Norveçli yıldızın alternatifini ise Hırvatistan'da buldu. Gelen haberlere göre Fırtına, Dinamo Zagreb'de forma giyen Sandro Kulenovic için görüşmelerde bulunuyor.

Hırvat Jutarnji gazetesi, 21 yaşında ve 1.91 boyundaki dev santrfor için Dinamo Zagreb'in 2-3 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediğini yazdı.

MENAJERİ DOĞRULADI

Öte yandan oyuncunun menajeri Branko Hucika, Trabzonspor'un ilgisini doğruladı. Ancak Trabzonspor'un öncelikle Dinamo Zagreb'le anlaşması gerektiğini belirtti.

Kulenovic, geçen sezon 40 resmi maçta 8 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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