Resmen duyurdular! İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü

Forvet arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Chelsea'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş , son olarak Chelsea'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi'yi gündemine almıştı.

Foot Mercato'nun haberine göre Beşiktaş'ın forvet transferinde önceliği Batshuayi.

Beşiktaş'ın Batshuayi için görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade edilirken golcü futbolcunun da Belçika ile Dünya Kupası'nda yer almak için oynayabileceği bir kulübe transfer olmak istediği belirtildi.

Batshuayi'nin sözleşmesi Chelsea ile 1 sene sonra bitiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.