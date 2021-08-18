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TIMETURK / SPOR / Resmen duyurdular! Fenerbahçe'nin yeni santraforu İspanya'dan geliyor

Resmen duyurdular! Fenerbahçe'nin yeni santraforu İspanya'dan geliyor

İspanya medyasında yer alan habere göre Fenerbahçe, Alaves forması giyen Lucas Perez için girişimlere başladığı öne sürüldü.

2 Saat Önce
2021-08-18 10:12:45
Resmen duyurdular! Fenerbahçe'nin yeni santraforu İspanya'dan geliyor

Fenerbahçe golcü arayışları hız kesmeden devam ediyor.

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre Fenerbahçe'nin Alaves'in kadro düşünmediği 32 yaşındaki santraforu Perez için harekete geçtiği ve ilerleyen günlerde ise masaya oturacağı iddia edilldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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