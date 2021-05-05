Resmen açıklandı! İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kasımpaşa'da sözleşmesi sona eren Koita ile anlaşma sağladıklarnı açıkladı.

Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kaldıktan sonra gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, tüm planlamayı teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda yaptıklarını söyledi.

Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; Listelerinde bir çok oyuncunun olduğunu ve teknik ekiple sürekli istişare halinde olduklarını belirten başkan Ahmet Ağaoğlu, "Geçen hafta takımın BAY olması nedeniyle teknik direktörümüzle İstanbul'da bir araya geldik. Fakat biz transfer çalışmalarımızı Avcı'nın göreve gelmesinden itibaren yürütüyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda taleplerine cevap vermeye çalışacağız. Önümüzdeki sezon her zaman olduğu gibi yine zirveye oynayan bir takım kurmak istiyoruz. Görüşmelerimiz tüm hızıyla devam ediyor" diye konuştu.

"FODE KOITA İLE ÖN PROTOKOL YAPTIK"

Takımdan gönderilecek futbolcuların durumuna göre alınacak oyuncular konusunda da strateji belirlediklerini belirten Ağaoğlu, devre arasında da 3 önemli oyuncuyu kadrolarına kattıklarını hatırlatarak, "O zaman Fode Koita için Kasımpaşa kulübüne teklif götürmüştük, fakat bizden 3 milyon euro gibi bir ücret talep etmişlerdi ve transfer gerçekleşmedi. Bu oyuncu bir ay sonra serbest kalıyor ve ön protokol yaptık. Ajandamızda Abdullah Avcı'nın izlediği veya izleterek istediği oyuncular dışında isim yok. Hocanın verdiği rapor doğrultusunda sezon sonunda bazı oyuncularımızla yollarımızı ayıracağız. Yeni transferde bütçemizi oyuncu satışından gelecek paralarla oluşturmak ilk hedefimiz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.