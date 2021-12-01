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TIMETURK / SPOR / Rennes - Lille maçı canlı yayın! Canlı izle

Rennes - Lille maçı canlı yayın! Canlı izle

Fransa Lig 1'de 16.hafta maçında Rennes - Lille karşılaşıyor. Peki bu nefesleri kesecek müsabaka hangi kanalda yayınlanacak?

14 Dakika Önce
2021-12-01 22:36:21
Rennes - Lille maçı canlı yayın! Canlı izle

Fransa Lig 1'de 16.hafta maçında Rennes - Lille karşılaşıyor. Peki bu nefesleri kesecek müsabaka hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Rennes ile Lille kozlarını paylaşacak. Roazhan Park'ta oynanacak mücadelede hakem Stephanie Frappart düdük çalacak. Peki Rennes-Lille maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Rennes-Lille maçı saat kaçta? Türk Telekom Reklamı

RENNES - LILLE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes ile Lille'in karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1'in 16. hafta maçı 1 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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