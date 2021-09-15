Recep Uçar'la Ümraniyespor 5'te 5 yaptı!
Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor TFF 1.Lig'de fırtına gibi esmeye devam ediyor.
2021-09-15 12:03:58
TFF 1. Lig'in 5. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren goller, 45+1. dakikada Onur Ayık ve 90. dakikada Del Valle'den geldi.
Bu sonuçla Ümraniyespor sezona 5'te 5 ile fırtına gibi bir giriş yaparken BB Erzurumspor ise 9 puanda kaldı.
RECEP UÇAR FARKI
Bir dönem Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan Recep Uçar, Ümraniyespor ile 5'te 5 yaparken kalesinde gol dahi yemedi. Öte yandan genç çalıştırıcı 21 kişilik takım kadrosuna u19 5 oyuncu takviye ederek gençleri de kazanmaya devam ediyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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