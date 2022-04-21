Real Sociedad - Barcelona maçını canlı izle! La Liga

İspanya La Liga'nın 31.haftasında Barcelona, Real Sociedad'ı konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Real Sociedad - Barcelona maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?