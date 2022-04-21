Real Sociedad - Barcelona maçını canlı izle! La Liga
İspanya La Liga'nın 31.haftasında Barcelona, Real Sociedad'ı konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Real Sociedad - Barcelona maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-04-21 21:00:03
İspanya La Liga'nın 31.haftasında Barcelona, Real Sociedad'ı konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Real Sociedad - Barcelona maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman saat kaçta?
Real Sociedad - Barcelona maçı bu akşam saat 22:30'da oynanacak.
Real Sociedad - Barcelona maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
La Liga'nın 33.haftası nefesleri kesecek bir müsabakaya sahne oluyor. Real Sociedad - Barcelona karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadele S Sport Plus ve Spor Smart 2'den canlı yayınlanacak. .
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