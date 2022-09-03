Real Madrid - Real Betis maçını canlı izle! La Liga
İspanya La Liga'da 4.hafta maçında Real Madrid kendi saha ve seyircisi önünde Real Betis'i konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Real Madrid - Real Betis maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Real Madrid - Real Betis maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-09-03 16:13:11
İspanya La Liga'da 4.hafta maçında Real Madrid kendi saha ve seyircisi önünde Real Betis'i konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Real Madrid - Real Betis maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Real Madrid - Real Betis maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Real Madrid - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta?
Real Madrid - Real Betis maçı La Liga'nın 4.haftasında kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabaka bugün saat 17:15'te oynanacak.
Real Madrid - Real Betis maçı hangi kanalda?
Real Madrid - Real Betis maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.
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