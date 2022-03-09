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Real Madrid - PSG maçını canlı izle! EXXEN CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid kendi seyircisi önünde Messi'ninde formasını giydiği PSG'yi konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Real Madrid - PSG maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-03-09 20:02:58
Real Madrid - PSG maçını canlı izle! EXXEN CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid kendi seyircisi önünde Messi'ninde formasını giydiği PSG'yi konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Real Madrid - PSG maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Real Madrid - PSG maçı bu akşam saat 23.00'da oynanacak.

Real Madrid - PSG maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Real Madrid - PSG maçı EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak. .

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