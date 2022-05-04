Real Madrid - Manchester City maçı şifresiz mi yayınlanacak? Şifresiz hangi kanaldan yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid kendi saha ve seyircisi önünde Manchester City'i konuk ediyor. Peki bu devam mücadele şifresiz mi yayınlanacak? Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?