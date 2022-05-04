Real Madrid - Manchester City maçı şifresiz mi yayınlanacak? Şifresiz hangi kanaldan yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid kendi saha ve seyircisi önünde Manchester City'i konuk ediyor. Peki bu devam mücadele şifresiz mi yayınlanacak? Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-05-04 13:14:21
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid kendi saha ve seyircisi önünde Manchester City'i konuk ediyor. Peki bu devam mücadele şifresiz mi yayınlanacak? Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Real Madrid - Manchester City 4-3'ün rövaşında İspanya'da karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman saat kaçta?
Real Madrid - Manchester City maçı 4 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak.
Real Madrid - Manchester City maçı şifresiz mi yayınlanacak?
Real Madrid - Manchester City maçı TV 8,5 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
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