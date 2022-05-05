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TIMETURK / SPOR / Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda? Hangi ülkede oynanacak?

Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda? Hangi ülkede oynanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid - Liverpool karşılaşacak. Birçok taraftar bu zorlu müsabakanın hangi ülkede, ne zaman, oynanacağını araştırmaya başladı. Peki Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, hangi ülkede oynanacak?

1 Gün Önce
2022-05-05 00:44:37
Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda? Hangi ülkede oynanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid - Liverpool karşılaşacak. Birçok taraftar bu zorlu müsabakanın hangi ülkede, ne zaman, oynanacağını araştırmaya başladı. Peki Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, hangi ülkede oynanacak?

Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman saat kaaçta oynanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde finanl maçının adı belli oldu. Manchester City'i eleyen Real Madrid ve Villarreal'i saf dışı bırakan Liverpool adını devler liginde finale yazdırdı. Şampiyonlar Ligi finalinde adını yazdıran iki takım Real Madrid - Liverpool karşı karşıya gelecek.

Real Madrid - Liverpool 28 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saati ile saat 22:00'da karşı karşıya gelecek.

Real Madrid - Liverpool maçı hangi ülkede oynanacak?

Real Madrid - Liverpool final maçı Fransa'nın başkenti Paris'te oynanacak.

Real Madrid - Liverpool maçı hangi kanalda?

Real Madrid - Liverpool maçı EXXEN dijital platformundan yayınlanacak.

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