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Real Madrid'in yıldızı Trabzonspor'a mı transfer oluyor? İşte detaylar
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TIMETURK / SPOR / Real Madrid'in yıldızı Trabzonspor'a mı transfer oluyor? İşte detaylar

Real Madrid'in yıldızı Trabzonspor'a mı transfer oluyor? İşte detaylar

Trabzonspor, Real Madrid'in yıldızı Miguel Gutierrez için kolları sıvadığı ve girişimlere başladığı öne sürüldü.

2 Saat Önce
2021-09-07 12:55:11
Real Madrid'in yıldızı Trabzonspor'a mı transfer oluyor? İşte detaylar

Trabzonspor'un, Real Madrid'de, Marcelo'nun formasını tehdit eden Miguel Gutierrez'e teklif yaptığı iddia edildi. AS gazetesinin haberine göre; Premier Lig ve İtalya'dan birkaç takım Miguel Gutierrez'in durumunu sordu. Sonuncusu Türkiye'den Trabzonspor oldu. Ancak Real Madrid bu teklifi dikkate almadı.

İspanya medyasında yer alan habere göre 20 yaşındaki Miguel Gutiérrez, Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'inin ve Raúl'un Castilla'sından A takıma getirdiği isim. Bir çok Avrupa kulübünün arzu nesnesi. Real Madrid'den genç sol beki, Betis'e karşı gösterdiği performansla dikkat çekti.

Bu yaz hem Premier hem de Serie A'dan birçok kulübün Real Madrid'in kapısını onun için çalmasına neden oldu. Durumu hakkında bilgi almak için dün Real Madrid spor yönetiminin kapısını Türk Trabzonspor çaldı. Cevap çocuk için bundan daha cesaret verici olamazdı: Miguel satılık değil. Bizim için çok değerli. Miguel dokunulmaz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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