Real Madrid - Espanyol maçını canlı izle! La Liga

İspanya La Liga'nın 34.haftasında Real Madrid kendi saha ve taraftarı önünde Espanyol'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Real Madrid - Espanyol maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?