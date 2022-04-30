Real Madrid - Espanyol maçını canlı izle! La Liga
İspanya La Liga'nın 34.haftasında Real Madrid kendi saha ve taraftarı önünde Espanyol'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Real Madrid - Espanyol maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-04-30 15:43:56
İspanya La Liga'nın 34.haftasında Real Madrid kendi saha ve taraftarı önünde Espanyol'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Real Madrid - Espanyol maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Real Madrid - Espanyol maçı hangi gün ve saatte?
Real Madrid - Espanyol maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 17:15'te oynanacak.
Real Madrid - Espanyol maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
La Liga'da 34.hafta heyacanı yaşanıyor. Real Madrid - Espanyol maçı S Sport Plus ve Spor Smart ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
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