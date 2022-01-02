Real Madrid, Enes Ünal'ın golüyle yıkıldı

İspanya LaLiga Santander'in 19'uncu haftasında Getafe, sahasında Real Madrid'i 9'uncu dakikada Enes Ünal'ın attığı gol ile 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla, Getafe, lider Real Madrid'in 11 maçlık yenilmezlik serisine de son vermiş oldu.

Madrid bölgesinin derbisinde Getafe'ye galibiyeti getiren golü 9. dakikada milli futbolcu Enes Ünal attı.

Getafe'de özellikle son 1 aydır başarılı bir performans gösteren Enes, bu sezon ligde 6 kez rakip ağları havalandırdı.

Real Madrid karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Enes, 83. dakikada yerini Jakup Jankto'ya bıraktı. Ligde alt sıralardan kurtulan ve yükselişe geçen Getafe, 18 puanla 16. sırada yer alıyor.

La Liga'da en yakın rakibi Sevilla'nın (1 maçı eksik) 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturan ve bir maç fazlası bulunan 46 puanlı Real Madrid ise 3 Ekim'den sonra ilk mağlubiyetini alarak, ligde 2. yenilgisini yaşadı.

Enes Ünal: Her şey iyi gittiği için şanslıydım

La Liga'da bu sezon 6. golünü atan Enes, Real Madrid karşılaşmasının ardından yayıncı televizyona konuştu.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Real Madridli defans oyuncusu Eder Militao'nun ceza sahası içinde topu kontrol edememesiyle yakaladığı fırsatı iyi değerlendiren ve rakip ağları havalandıran Enes, "Her forvet oyuncusu gibi bazen bir şeyler hissedersin, bende de aynısı oldu. Hata yapacağını hissettim. Her şey iyi gittiği için şanslıydım." dedi.

Real Madrid karşısında 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Türk futbolcu, teknik direktör Quique Sanchez Flores'in "Her zamanki gibi sağlam bir defans bloğu oluşturmak, topa sahipken rahat olmak ve sahada her şeyimizi vermek..." taktiğinin galibiyette önemli rol oynadığını vurguladı.

Ligde alt sıralardan çıkmaya başladıklarını ve üzerlerindeki baskıdan kurtulmaya çalıştıklarını aktaran Enes, "Yavaş yavaş güven kazandık. Düşme hattından da çıktık ve çok daha rahatız. Önemli olan bu." değerlendirmesinde bulundu.

Son 9 maçta 6 gol

LaLiga Santander'de 2022 yılının ilk golünü kaydeden Enes Ünal, son haftalarda yakaladığı çıkışla da dikkat çekiyor. Getafe'nin son 9 maçta attığı 10 golün 6'sında imzası bulunan milli oyuncu, İspanyol ekibinin yakaladığı çıkışın da en büyük mimarı konumunda yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.