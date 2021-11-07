Real Madrid'den Vinicius'a tarihi sözleşme

Real Madrid, 21 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcusu Vinicius Jr. için yeni bir sözleşmenin hazırlığında. 21 yaşındaki yıldızın maaşı da bir artışa tabi tutulacak ve yıllık net 8 milyon Euro ile takımın en çok kazanan isimlerinden biri olacak.

Real Madrid'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken ünlü forvet oyuncusu Vinicius'a yeni sözleşme yolda.

ABC'de yer alan habere göre, Vinicius'un serbest kalma maddesi 1 milyar Euro'ya çıkarılacak. İspanyol devi, şu anda satın alma bedeli 700 milyon Euro olan Brezilyalı kanat oyuncusu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

- VINICIUS NE KADAR KAZANACAK?

21 yaşındaki yıldızın maaşı da bir artışa tabi tutulacak ve yıllık net 8 milyon Euro ile takımın en çok kazanan isimlerinden biri olacak.

Real Madrid'de Marcelo yılda net 8 milyon Euro kazanırken, Luka Modric ve Karim Benzema yaklaşık 10 milyon Euro kazanıyor. Maaş skalasının en üstünde 15 milyon Euro ile Gareth Bale ve Eden Hazard bulunuyor. Vinicius şu an yaklaşık 3 milyon Euro kazanıyor.

- NE SÖYLEDİ?

2024'te sona erecek sözleşmesi için TNT Sports'a konuşan Vinicius Jr, "Bana hiçbir şey söylemediler ama çok zaman var. Tabii ki yenilemek istiyorum, elbette uzun süre burada kalmak istiyorum ama bu konuda çok rahatım. Hala sahip olduğum sözleşme 16 yaşımdan kalma. Ne zaman yenileyeceğim, ne kadar ücret alacağım önemli değil. Önemli olan dünyanın en iyi takımında olmanın verdiği memnuniyet" dedi.

Brezilyalı futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 16 maçta 9 gol ve 5 asist üretti.

Kaynak: ntvspor.net

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