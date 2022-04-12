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TIMETURK / SPOR / Real Madrid - Chelsea maçını canlı izle! EXXEN CANLI İZLE

Real Madrid - Chelsea maçını canlı izle! EXXEN CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Real Madrid kendi saha ve seyircisi önünde İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Real Madrid - Chelsea maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

18 Dakika Önce
2022-04-12 20:41:07
Real Madrid - Chelsea maçını canlı izle! EXXEN CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Real Madrid kendi saha ve seyircisi önünde İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Real Madrid - Chelsea maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Chelsea maçı hangi gün ve saatte?

Real Madrid - Chelsea maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak.

Real Madrid - Chelsea maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Chelsea maçı EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak. .

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