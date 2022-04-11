Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek final rövanş maçında Real Madrid kendi evinde Chelsea'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-04-11 15:33:22
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek final rövanş maçında Real Madrid kendi evinde Chelsea'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman saat kaçta?
Real Madrid - Chelsea çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Chelsea maçı 12 Nisan Salı günü saat 22:00'da oynanacak.
Real Madrid - Chelsea maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Real Madrid - Chelsea karşılaşması EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. .
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