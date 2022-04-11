DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Selahattin Alpay kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli?
Yemekteyiz Zuhal Topal bayıldı mı? Zuhal Topal neden bayılıyor? Zuhal Topal hasta mı?
4 kişi öldürülmüştü; dedenin evinde para ve altın bulundu
APA Bilgi Teknolijeleri En İyi Teknoloji Firması ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Adanur aldı
Doktor Muhammet Özgehan Yılın Doktoru ödülünün sahibi oldu
2022 AUZEF sınav yerleri belli oldu mu?
Rusya Merkez Bankası tarih verdi
Suwen halk arz edildi mi? Suwen hisse bedeli ne kadar?
Çiften şok karar! Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay boşandı mı?
Kocaeli iftar çadırı 2022 | Kocaeli-İzmit iftar çadırı nerede? Kocaeli'nde iftar (Ramazan) çadırı nerede hangi ilçede kuruldu?
Dünyada 1000 tane kaldı
OGM işçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak?
İslam Memiş'ten çok konuşulacak Dolar ve Erdoğan yorumu
Miguel Crespo kimdir? Crespo Atletico Madrid'e transfer olacak mı?
Soğuk ve yağışlı hava yurdu ne zaman terk edecek?

İSTANBUL

19:46:00

İftar vakti

BURSA

19:45

04:57
19:45
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:29

04:42
19:29
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:12

04:26
19:12
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:55

04:09
18:55
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:43

04:05
18:43
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:46:00

İftar vakti

ANKARA

19:29

04:42
SAHUR
19:29
İFTAR

TIMETURK / SPOR / Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi

Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek final rövanş maçında Real Madrid kendi evinde Chelsea'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-04-11 15:33:22
Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek final rövanş maçında Real Madrid kendi evinde Chelsea'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman saat kaçta?

Real Madrid - Chelsea çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Chelsea maçı 12 Nisan Salı günü saat 22:00'da oynanacak.

Real Madrid - Chelsea maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Chelsea karşılaşması EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş