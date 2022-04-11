Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek final rövanş maçında Real Madrid kendi evinde Chelsea'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?