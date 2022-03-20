Real Madrid - Barcelona maçını canlı izle! El Clasico
İspanya La Liga'nın 29.haftası El Clasico'ya sahne oluyor. Real Madrid kendi evinde ezeli rakibi Barcelona'ya konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki dev derbi hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-20 17:57:46
İspanya La Liga'nın 29.haftası El Clasico'ya sahne oluyor. Real Madrid kendi evinde ezeli rakibi Barcelona'ya konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki dev derbi hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman saat kaçta?
Real Madrid - Barcelona maçı bu gece saat 23.00'da oynanacak.
Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Real Madrid - Barcelona maçı Spor Smart ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. .
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