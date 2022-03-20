Real Madrid - Barcelona maçını canlı izle! El Clasico

İspanya La Liga'nın 29.haftası El Clasico'ya sahne oluyor. Real Madrid kendi evinde ezeli rakibi Barcelona'ya konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki dev derbi hangi kanaldan canlı yayınlanacak?