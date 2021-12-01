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TIMETURK / SPOR / Real Madrid - Athletic Bilbao maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Real Madrid - Athletic Bilbao maçını donmadan HD olarak canlı izle!

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 15.hafta maçında Real Madrid - Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanalda?

27 Dakika Önce
2021-12-01 22:22:39
Real Madrid - Athletic Bilbao maçını donmadan HD olarak canlı izle!

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 15.hafta maçında Real Madrid - Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanalda?

İspanya La Liga'da 15. hafta heyecanı yaşanıyor. Türk Telekom Reklamı

Lider Real Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde Real Madrid'in 33, Bilbao'nun 20 puanı bulunuyor.

REAL MADRİD ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid Athletic Bilbao maçı 1 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te Spor Smart ekranlarından yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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