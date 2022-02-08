Rangers U19 - Sevilla U19 maçı hangi kanaldan yayınlanacak ?
UEFA Gençlik Ligi'nde play off heyecanı yaşanıyor. Rangers U19 - Sevilla U19 karşılaşıyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?
2022-02-08 17:57:04
UEFA Gençlik Ligi'nde play off heyecanı yaşanıyor. Rangers U19 - Sevilla U19 karşılaşıyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?
Rangers U19 - Sevilla U19 maçı 8 Şubat Salı günü saat 18.30'da oynanacak.
Rangers U19 - Sevilla U19 maçı hangi kanalda?
Rangers U19 - Sevilla U19 maçı UEFA TV'den naklen yayınlanacak. .
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