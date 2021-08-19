Randers-Galatasaray maçını HD, kesintisiz, şifresiz, donmadan canlı izle!

Temsilcilerimiz Avrupa'da zorlu rakipleri ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray UEFA Avrupa Play Off karşılaşmasında Danimarka ekibi Randers'e konuk oluyor. Bu zorlu karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi olacak?