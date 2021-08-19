Randers-Galatasaray maçını HD, kesintisiz, şifresiz, donmadan canlı izle!
Temsilcilerimiz Avrupa'da zorlu rakipleri ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray UEFA Avrupa Play Off karşılaşmasında Danimarka ekibi Randers'e konuk oluyor. Bu zorlu karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi olacak?
2021-08-19 16:17:47
Süper Lig'e de galibiyetle başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde PSV karşısında aldığı mağlubiyetler sonrasında toparlanma sürecine girdi. Şampiyonlar Ligi'ne vedasının ardından UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde St Johnstone ile eşleşen Galatasaray, rakibini kupanın dışına itince Randers ile eşleşmişti.
Tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek takımların maçı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Rakip Randers'in 8 maçlık yenilmezlik serisi bulunurken, temsilcimiz Galatasaray son maçlarında üst üste galibiyetle elde etti.
Eksik oyuncunun olmadığı mücadele Cepheus Park Randers Stadyumu'nda oynanacak.2021-2022 sezonu UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı 19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak. Sarı kırmızılı temsilcimizin mücadelesi saat 20:00'de başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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