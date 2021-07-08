Rachid Ghezzal kimdir? Rachid Ghezzal hangi takımla anlaştı? Beşiktaş'ın şampiyonluğunda çok kritik bir role sahip olan Rachid Ghezzal'in tranferi konusunda Galatasaray ile Beşiktaş'ın rekabeti devam ediyor. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve Leicester'ın oyuncusu olan Rachid Ghezzal'in kim olduğu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki Rachid Ghezzal hangi takıma transfer oldu? Rachid Ghezzal Galatasaray'la anlaştı mı?

Rachid Ghezzal kimdir? Rachid Ghezzal hangi takımla anlaştı? Beşiktaş'ın şampiyonluğunda çok kritik bir role sahip olan Rachid Ghezzal'in tranferi konusunda Galatasaray ile Beşiktaş'ın rekabeti devam ediyor. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve Leicester'ın oyuncusu olan Rachid Ghezzal'in kim olduğu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki Rachid Ghezzal hangi takıma transfer oldu? Rachid Ghezzal Galatasaray'la anlaştı mı?

Beşiktaş ile bir lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası başarısı yakalayan Cezayir asıllı futbolcu Rachid Ghezzal'in hangi takıma transfer olacağı kafaları karıştırdı. Beşiktaş'ta iyi bir sezon geçiren kiralık oyuncu için Beşiktaş yönetimi çalışmalara başladı. Ancak Galatasaray'ın da Rachid Ghezzal ile ilgilendiği gelen iddialar arasında. Galatasaray'lı taraftarlar da Rachid Ghezzal'in kulübe transfer edilmesini istiyor. Peki Rachid Ghezzal kimdir?

Rachid Ghezzal kimdir?

Rachid (Raşit) Gezzal 9 Mayıs 1999'da dünyaya geldi. Rachid Ghezzal Cezayirli futbolcudur. Futbola Lyon altyapısında başlayan ve 20 yaşında A takımda forma giymeye başlayan Cezayir asıllı kanat oyuncusu 2017 yılında Monaco'ya bedelsiz olarak transfer oldu.

2018'de Mahrez'i 68 milyon euro'ya Manchester City'ye gönderen Leicester City, yıldız futbolcunun boşluğunu Rachid Ghezzal ile doldurdu ve bu transfer için Monaco'ya 14 milyon euro ödedi.

Rachid Ghezzal Premier League takımlarından Leicester City'de forma giymektedir.

İngiliz ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rachid Ghezzal'ın güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro.

Rachid Ghezzal Beşiktaş performansı

2020-21 sezonu öncesi Beşiktaş ile görüşmeye başladı. 5 Ekim 2020 tarihinde sağlık kontrolünden geçip bir yıllık kiralık olarak yeni takımıyla sözleşme imzaladı. Raşid Gezzal, Beşiktaş'ta 18 numaralı forma formayı tercih etti. Transferin son gününde Gezzal'in evrakları Türkiye Futbol Federasyonu'na motosiklet ile yetiştirildi. Beşiktaş ile ilk maçına 26 Ekim 2020 tarihinde Denizlispor karşısında çıktı ve ilk asistini yaptı. Beşiktaş formasıyla ilk golünü 15 Şubat 2021 tarihinde Gençlerbirliği SK'ne attı. Böylece Beşiktaş'ta gol atan ilk Cezayirli futbolcu oldu. Özellikle Beşiktaş'ın sağ kanadında Valentin Rosier ile iyi bir uyum yakaladı. Lig bitiminde Gezzal Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı ve ligi 17 asist ve 8 gol ile süper ligi asist kralı olarak tamamladı. Beşiktaş'ta José Sosa'dan sonra asist kralı olan 2. yabancı futbolcu oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.