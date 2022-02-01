Rachid Ghezzal'a sürpriz talip! Dün kamptan ayrılmıştı

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'a sürpriz bir talip çıktı. Dün sakatlığı sebebiyle kamptan ayrılan Rachid Ghezzal, Atalanta'nın radarında. İtalyan ekibi, Ghezzal'ı izlemek üzere scout ekibini İstanbul'a gönderdi. Atalanta, Cezayirli yıldızın dışında Cyle Larin ve Emirhan İlkhan'ı da izleyecek.

Beşiktaş'ın sezon başında 3 milyon euro karşılığında transfer ettiği Rachid Ghezzal yuvadan uçabilir. Çifte kupalı sezonun yıldızı olan ancak bu sezon beklentilerin altında kalan Rachid Ghezzal, Atalanta'nın takibinde. İtalyan ekibi, Cezayirli yıldızın yanı sıra Cyle Larin ve Emirhan İlkhan'ı da izleyecek.

RACHID GHEZZAL, CYLE LARIN VE EMİRHAN İLKHAN...

Daha önce Fenerbahçe-Beşiktaş maçını izlemeye gelen Atalanta scout ekibi, Beşiktaş-Antalyaspor maçını da takip ederek Rachid Ghezzal, Cyle Larin ve Emirhan İlkhan hakkında notlar alacak.

ATALANTA'NIN TAVRI MERAK EDİLİYOR

Milli futbolcularımızdan Merih Demiral'ın kiralık olarak forma giydiği Atalanta Serie A'da dördüncü sırada ve Şampiyonlar Ligi'ne girme mücadelesi veriyor. Mavi siyahlılar ayrıca UEFA Avrupa Ligi ve İtalya Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Atalanta'nın Beşiktaş'ta izlediği üç futbolcudan hangisi veya hangileri için teklif vereceği, bu teklifin ne zaman geleceği belirsiz.

BEŞİKTAŞ TÜM SATIŞ SEÇENEKLERİNE AÇIK

Beşiktaş cephesi ise bu üç futbolcuya iyi bir teklif gelmesi durumunda satışa sıcak bakıyor. Siyah beyazlı ekip finansal fair play kurallarına uymak için değerini bulan tüm satış seçeneklerine açık durumda. (Hürriyet) .