QPR - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı? Hangi kanalda?
İngiltere Championship'te 7.hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, QPR'ye konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu müsabakanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki QPR - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?
2022-08-30 10:03:31
İngiltere Championship'te 7.hafta maçında Ozan Tufan'ın formasını giydiği Hull City, QPR'ye konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu müsabakanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki QPR - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?
QPR - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta?
QPR - Hull City İngiltere Championship'te 7.haftasında kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabaka bu akşam saat 21:45'te oynanacak.
QPR - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?
QPR - Hull City maçı ülkemizde yayın yapan televizyon kanalların yayın akışında yer almıyor.
QPR - Hull City form durumu!
QPR 6 maç sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle alarak 8 puan topladı. 24 takımın yer aldığı ligde 8 puanla 11.sırada yer alıyor.
Hull City 6 maç sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. 24 takımın yer aldığı ligde 11 puanla 3.sırada yer alıyor.
YORUMLAR (0)