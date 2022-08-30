QPR - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı? Hangi kanalda?

İngiltere Championship'te 7.hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, QPR'ye konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu müsabakanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki QPR - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?